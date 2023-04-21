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Россиянам рассказали, что делать с куличами после конца Пасхальной недели

Священник РПЦ Постернак рассказал, как правильно утилизировать пасхальные яйца и куличи

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Пасхальная неделя, или Светлая седмица, закончится 22 апреля. У многих граждан после празднования Пасхи в доме могут остаться недоеденные куличи и яйца, которые нужно правильно утилизировать. Об этом Life рассказал священник РПЦ Андрей Постернак.

«По поводу утилизации куличей и яиц надо сказать, что, конечно, лучше до этого не доводить, а все-таки вовремя съедать и куличи, и яйца, тогда этот вопрос вообще не будет вставать. Но если вдруг по каким-то причинам такая ситуация возникла, то нужно относиться к этой еде благоговейно, потому что все-таки это пасхальная радость, пасхальные святыни», — сказал он.

По словам священника, утилизация оставшихся продуктов не считается грехом, если она делается с благоговением. Он добавил, что скорлупу или сами куличи лучше закопать или сжечь. Если такой возможности нет, их можно просто выбросить.

«Самое главное — относиться к куличам и пасхе как к священной еде и не забывать, что это символы, которые связаны с нашей духовной жизнью. А наша духовная жизнь тесно связана с богослужением и правильным поведением. Все-таки это внешние вещи, которые отражают нашу внутреннюю жизнь. Главное, чтобы в нашей внутренней жизни все было благополучно», — добавил Постернак.

Ранее главный внештатный педиатр Минздрава Нисо Одинаева порекомендовала родителям не давать детям магазинные куличи и творожную пасху из-за их состава.

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