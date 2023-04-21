Пожилой мужчина из Ивановской области застрелил 38-летнего охотника, приняв его за лося

Суд признал россиянина виновным и назначил ему наказание в виде года принудительных работ, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

21 апреля в Кинешме стал известен приговор в отношении охотника из Кохмы. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Убийство на охоте произошло 1 сентября 2022 года в лесу Заволжского района области.

Известно, что осужденный находился вместе со своими знакомыми на охотничьих угодьях в ночное время. Группа коллективно охотилась на лося, имея разрешение на эту деятельность.

В какой-то момент пенсионер, вооруженный карабином с оптическим прицелом и тепловизором, заметил перед собой на расстоянии не менее 90 метров силуэт с инфракрасным спектром излучения. Тогда охотник решил, что такие очертания принадлежат искомому животному и выстрелил.

Но на прицеле в тот момент у осужденного оказался другой охотник, он получил ранение в живот и был госпитализирован в Кинешемскую ЦРБ, однако на следующий день скончался на 39-м году жизни. Проникающее огнестрельное ранение живота привело к серьезному повреждению органов брюшной полости и таза, а также вызвало у потерпевшего сильный травматический шок.

Согласно решению суда, виновный в его смерти весь следующий год должен будет участвовать в исправительных работах, а 15% его заработной платы буду поступать в доход государства.

Ранее на востоке Франции охотник по ошибке застрелил велосипедиста.