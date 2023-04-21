Заочно арестованный глава ГУР Украины Буданов объявлен в международный розыск

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов был объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС.

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова, обвинив его в создании террористического сообщества, теракте в России и незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.

В январе Буданов заявлял в интервью газете The Washington Post, что на территории РФ находятся украинские агенты, которые занимаются террористической деятельностью в стране. При это он не признал, что его «спецслужбы стоят за ударами» по Крымскому мосту и российским военным аэродромам.

Взрыв на Крымском мосту произошел в октябре прошлого года. Федеральная служба безопасности РФ заявила, что за этим стоит Буданов и сотрудники ГУР.

В декабре 2023-го украинский беспилотник атаковал аэродром в Энгельсе Саратовской области, в результате погибли трое российских военнослужащих.