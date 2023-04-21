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Shot: в Красноярском крае полицейские обнаружили три гранаты в бухгалтерии Управления ЖКХ

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Depositphotos

В бухгалтерии Управления ЖКХ в городе Заозерном Красноярского края во время обыска полицейские нашли три гранаты, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов проводили обыск у коммунальщиков по делу о сокрытии средств организации в особо крупном размере. Полицейские нашли не только различные документы, но и три гранты. После этого на место произошедшего вызвали взрывотехников. Специалисты установили, что боеприпасы — муляж гранат РГД-5, Ф-1 и РГД-33.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что гранату Ф-1 нашли в подъезде дома на западе Москвы. Боеприпас был спрятан на первом этаже за электрощитом, его обнаружил дворник. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жителей из дома. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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