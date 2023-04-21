Ефремовский суд прекратил дело по иску об ограничении прав родителей Маши Москалевой

Ефремовский межрайонный суд прекратил дело по иску об ограничении прав родителей Маши Москалевой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в регионе.

Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от исковых требований, заявили в суде.

Истцом по делу выступала городская комиссия по делам несовершеннолетних. 27 февраля она подала ходатайство в Ефремовский межрайонный суд об ограничении в родительских правах в отношении девочки и взыскании алиментов.

Рассмотрение ходатайства было назначено на 20 апреля, но его отложили для подготовки прокуратурой своей позиции.

19 апреля администрация Евремова опубликовала сообщение городской комиссии по делам несовершеннолетних о решении отказаться от иска об ограничении родителей Марии Москалевой в родительских правах. Подчеркивалось, что такое решение комиссия приняла исходя из интересов ребенка и в связи с тем, что девочка вернулась к маме.

В марте суд приговорил отца девочки Алексея Москалева к двум годам лишения свободы за то, что он «публиковал в своих соцсетях записи, дискредитирующие ВС РФ». Его дочь Марию, которую он воспитывал один, поместили в социально-реабилитационный центр, а затем ее оттуда забрала мать.