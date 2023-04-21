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Ефремовский суд прекратил дело по иску об ограничении прав родителей Маши Москалевой

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Ефремовский межрайонный суд прекратил дело по иску об ограничении прав родителей Маши Москалевой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в регионе.

Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от исковых требований, заявили в суде.

Истцом по делу выступала городская комиссия по делам несовершеннолетних. 27 февраля она подала ходатайство в Ефремовский межрайонный суд об ограничении в родительских правах в отношении девочки и взыскании алиментов.

Рассмотрение ходатайства было назначено на 20 апреля, но его отложили для подготовки прокуратурой своей позиции.

19 апреля администрация Евремова опубликовала сообщение городской комиссии по делам несовершеннолетних о решении отказаться от иска об ограничении родителей Марии Москалевой в родительских правах. Подчеркивалось, что такое решение комиссия приняла исходя из интересов ребенка и в связи с тем, что девочка вернулась к маме.

В марте суд приговорил отца девочки Алексея Москалева к двум годам лишения свободы за то, что он «публиковал в своих соцсетях записи, дискредитирующие ВС РФ». Его дочь Марию, которую он воспитывал один, поместили в социально-реабилитационный центр, а затем ее оттуда забрала мать.

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