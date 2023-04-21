Очевидец рассказал о взрыве газа и пожаре в пятиэтажке в Волгограде

Взрыв газа произошел в одном из подъездов пятиэтажного дома на улице Титова, 9 в Волгограде около четырех часов утра, никто не пострадал. Об этом телеканалу «360» рассказал житель соседнего подъезда Кирилл Миролюбов.

По его словам, ударная волна выбила окна, стену, балконное ограждение и металлическую дверь. После взрыва в трех квартирах начался пожар, который потушили около 05:20.

«Взрыв был очень сильный. Как раз спал, время 04:09. Произошел сильный взрыв, вспышка. Проснулся, не понял, что происходит. Окна от взрыва открылись нараспашку, все попадало с подоконника», — рассказал он.

Мужчина выбежал на улицу и вызвал экстренные службы. По его словам, в результате инцидента пострадали три квартиры на втором и третьем этажах, в одной из них частично обрушилось бетонное межкомнатное перекрытие. Он добавил, что людей не подпускали к дому и не пускали в свои квартиры, поэтому они грелись в патрульных автомобилях полиции и мобильных пунктах МЧС, пока газовые службы не обследовали все подъезды.

«Люди выбежали в чем были, в халатах, босиком, а на улице еще прохладно. <…> Сейчас мне пришлось ехать к родственникам, так как дом полностью отключен от газоснабжения, электроснабжения», — добавил Миролюбов.

20 апреля мощный взрыв произошел в Белгороде, писала Baza. По ее данным, «удар пришелся по улице Ватутина». Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о взрыве в городе. Он добавил, что в результате произошедшего пострадали два человека.