На приморской фабрике рабочему оторвало руку из-за взрыва насоса

По факту травмирования человека на рабочем месте проводится прокурорская проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Взрыв агрегата произошел утром 20 апреля на пульпонасосной станции. 51-летний сотрудник обогатительной фабрики АО «ГМК «Дальполиметалл» находился в непосредственной близости от него и потерял часть руки.

«Надзорное ведомство даст принципиальную оценку соблюдению требований законодательства в сфере охраны труда», — заверяют прокуроры.

В настоящее время на территории горнодобывающей компании в рамках доследственной проверки находятся сотрудники ведомства из Дальнегорска, а также из краевого главка.

Пострадавший был экстренно доставлен в реанимацию и прооперирован. По некоторым данным, он уже переведен в обычную палату.

Ранее в Дагестане ребенку оторвало пальцы эскалатором в торговом центре.