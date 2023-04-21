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Онколог перечислил факторы риска развития рака молочной железы

Онколог Серяков: наследственность – ключевой фактор при развитии рака молочной железы

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К факторам риска развития рака молочной железы у женщин в первую очередь относится наследственность, рассказал газете «Известия» главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков.

Он отметил, что в настоящее время известно около 15 мутаций генов, которые предрасполагают к развитию рака молочной железы.

«В остальных случаях <…> чаще всего на развитие заболевания влияет неблагоприятная экологическая обстановка, нарушение выработки женских половых гормонов», — сказал Серяков.

Кроме того, в качестве факторов он также назвал дисгормональные нарушения, возраст более 40 лет, аборты, стрессы, ожирение, курение, употребление алкоголя.

Серяков порекомендовал женщинам, которые являются носителями генов BRCA-1 и BRCA-2, проходить МРТ раз в год и ежегодный осмотр у гинеколога.

Ранее онколог-маммолог клиники «РЖД-Медицина» Дмитрий Красножон заявил, что женщинам после 35 лет стоит отказаться от приема оральных контрацептивов, учитывая, что они повышают риск развития рака груди.

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