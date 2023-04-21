СК расследует отравление двух малолетних мальчиков в Валдае

Сотрудники Следственного комитета выяснят обстоятельства отравления двух малолетних детей в Валдае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Новгородской области.

По данным ведомства, 20 апреля в больницу с признаками отравления поступили два мальчика в возрасте 8 и 9 лет. Отмечается, что самочувствие несовершеннолетних ухудшилось во время прогулки по набережной города.

«Обстоятельства происшествия выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве двухлетний ребенок отравился жидкостью для чистки унитазов. Врачи диагностировали у пациента химические ожоги рта и пищевода.