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СК расследует отравление двух малолетних мальчиков в Валдае

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Сотрудники Следственного комитета выяснят обстоятельства отравления двух малолетних детей в Валдае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Новгородской области.

По данным ведомства, 20 апреля в больницу с признаками отравления поступили два мальчика в возрасте 8 и 9 лет. Отмечается, что самочувствие несовершеннолетних ухудшилось во время прогулки по набережной города.

«Обстоятельства происшествия выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве двухлетний ребенок отравился жидкостью для чистки унитазов. Врачи диагностировали у пациента химические ожоги рта и пищевода.

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