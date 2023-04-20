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МВД: убийство 10-летней девочки в Карачаевске было совершено с целью изнасилования

Правоохранительные органы раскрыли подробности убийства 10-летней девочки в Карачаевске. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Карачаево-Черкесии.

Следствие установило, что к расправе над ребенком причастен ее сосед 2007 года рождения.

«В ходе поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками полиции, в 15-30 тело несовершеннолетней было обнаружено в квартире первого этажа ее же подъезда. Установлено, что жилец данной квартиры, 2007 года рождения, в подъезде ударил девочку камнем по голове, затем затащил в квартиру и совершил убийство. Также установлено, что преступление он совершил с целью изнасилования», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент по факту случившегося расследуется уголовное дело по статье «Убийство малолетней».

Напомним, трагедия произошла 20 апреля. Тело девочки без одежды нашел в квартире подозреваемого отец ребенка. После расправы подросток принимал участие в ее поисках. Подозреваемый сознался в преступлении.

Ранее Следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкессии опубликовало видео с места убийства 10-летней девочки.

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