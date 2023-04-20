Карточка сына главы Красноярского края Усса пропала из базы розыска МВД

Карточка сына главы Красноярского края Александра Усса Артема пропала из базы розыска МВД России. Информация следует из данных на сайте ведомства.

Карточка Артема Усса, разыскиваемого по уголовной статье, появилась в базе розыска МВД РФ в октябре 2022 года года. 19 апреля ТАСС сообщал, что предприниматель находится в базе. Но по состоянию на 20 апреля, информация в базе о розыске Усса отсутствует.

«По вашему запросу нет информации», — следует ответ на запрос при попытке проверить Усса в базе розыска.

Ранее министр юстиции Италии Карло Нордио инициировал дисциплинарное разбирательство против трех судей Апелляционного суда Милана, обвинив их в «серьезной и непростительной халатности» за то, что в ноябре прошлого года они в качестве меры пресечения в отношении предпринимателя из России Артема Усса назначили домашний арест и ношение электронного браслета.