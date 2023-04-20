Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карточка сына главы Красноярского края Усса пропала из базы розыска МВД

close
100%
Социальные сети Артема Усса

Карточка сына главы Красноярского края Александра Усса Артема пропала из базы розыска МВД России. Информация следует из данных на сайте ведомства.

Карточка Артема Усса, разыскиваемого по уголовной статье, появилась в базе розыска МВД РФ в октябре 2022 года года. 19 апреля ТАСС сообщал, что предприниматель находится в базе. Но по состоянию на 20 апреля, информация в базе о розыске Усса отсутствует.

«По вашему запросу нет информации», — следует ответ на запрос при попытке проверить Усса в базе розыска.

Ранее министр юстиции Италии Карло Нордио инициировал дисциплинарное разбирательство против трех судей Апелляционного суда Милана, обвинив их в «серьезной и непростительной халатности» за то, что в ноябре прошлого года они в качестве меры пресечения в отношении предпринимателя из России Артема Усса назначили домашний арест и ношение электронного браслета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях