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Врач назвал самые популярные методы при борьбе с похмельем

Врач Ваулин назвал рассол и доширак самыми популярными методами при борьбе с похмельем

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Depositphotos

Рассол и употребление лапши быстрого приготовления являются самими популярными методами борьбы с последствиями алкогольной интоксикации, рассказал Pravda.Ru врач, медицинский советник, кандидат медицинских наук Николай Ваулин.

По словам эксперта, рассол восстанавливает водно-солевой баланс, поэтому эффективен при похмелье. Однако его рекомендуется запивать чистой водой. Похожий эффект поможет достичь и лапша быстрого приготовления.

В целом при борьбе с интоксикацией организма после употребления алкоголя поможет здоровый сон, чистая вода, душ и прогулка. Также можно облегчить состояние с помощью цитрусовых соков. До употребления алкоголя можно принять препараты на основе янтарной кислоты, которые могут замедлить процесс всасывания в кровь токсинов. Также предотвратить симптомы похмелья можно с помощью препарата на основе метадоксина. Метадоксин активирует ферменты печени, которые участвуют в расщеплении и выведении этанола из организма. Это поможет снизить негативное влияние алкоголя на организм.

Ранее ученые из Университета Невады установили факторы, провоцирующие депрессивные симптомы во время алкогольного похмелья. Авторы обнаружили, что постоянная тревожность респондентов усиливалась во время похмелья.

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