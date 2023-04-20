РБК: губернатор Красноярского края Усс может уйти в отставку в ближайшее время

Губернатор Красноярского края Александр Усс может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом РБК сообщили пять источников, которые близки к администрации президента.

По данным СМИ, новым главой региона может стать заместитель министра финансов Михаил Котюков. При этом Усс может стать сенатором от законодательного собрания Красноярского края.

Ранее Усс в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто помог его сыну Артему вернуться в Россию. По словам чиновника, путь его сына в Россию был очень непростым. При этом глава региона не стал комментировать, как именно Артем Усс попал из Италии в РФ. Он отметил, что его сын — непубличная личность и сам решит, рассказывать ли о своем путешествии.

Артем Усс в октябре 2022 года был заочно арестован в РФ по подозрению в отмывании денежных средств, в США ему вменяется уклонение от санкций и отмывание денег.

Позднее он сбежал из-под домашнего ареста, находясь в квартире в городе Базильо, срезав электронный браслет. Это произошло на следующий день после того, как апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США. 4 апреля Усс объявил, что находится в России. Его адвокат сообщал, что заочно арестованный в России сын красноярского губернатора добровольно явился к следователю в Москве.