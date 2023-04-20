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Китаец устроил церемонию прощания для cвоего старого автомобиля

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Weibo

Житель Китая устроил церемонию прощания для своего старого автомобиля, на котором он ездил восемь лет, пишет Asia One.

Мужчина из провинции Шаньдун встал на колени перед машиной и трижды поклонился ей. Кроме того, ритуал включал в себя бумажные подношения, которые водитель сжигал перед автомобилем.

«Когда мы купили эту машину, у нас не было денег. Нам она очень нравится», — рассказала жена китайца.

Женщина добавила, что они с супругом намериваются купить новую машину для семьи, но не думали, что расстаться с прежним транспортным средством будет настолько трудно. После того, как кадры с церемонии прощания были опубликованы в соцсетях, комментаторы отметили, что за автомобилем хорошо ухаживали.

«Машина не выглядит такой старой. Должно быть, о ней заботились», — решили люди.

Ранее китайцу пришлось встать на колени перед машиной, чтобы активировать ее с помощью Face ID.

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