Китаец устроил церемонию прощания для cвоего старого автомобиля

Житель Китая устроил церемонию прощания для своего старого автомобиля, на котором он ездил восемь лет, пишет Asia One.

Мужчина из провинции Шаньдун встал на колени перед машиной и трижды поклонился ей. Кроме того, ритуал включал в себя бумажные подношения, которые водитель сжигал перед автомобилем.

«Когда мы купили эту машину, у нас не было денег. Нам она очень нравится», — рассказала жена китайца.

Женщина добавила, что они с супругом намериваются купить новую машину для семьи, но не думали, что расстаться с прежним транспортным средством будет настолько трудно. После того, как кадры с церемонии прощания были опубликованы в соцсетях, комментаторы отметили, что за автомобилем хорошо ухаживали.

«Машина не выглядит такой старой. Должно быть, о ней заботились», — решили люди.

Ранее китайцу пришлось встать на колени перед машиной, чтобы активировать ее с помощью Face ID.