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Бойцы «Эспаньолы» поздравили женщин-снайперов с 8 марта в ходе стрельб

Бойцы российского фанатского сообщества «Эспаньола» поздравили цветами отряд женщин-снайперов прямо на полигоне в ходе стрельб. Об этом сообщается в Telegram-канале сообщества.

«Эспаньола» поздравляет всех наших женщин с 8 марта! Можно спорить об исторических и политических его корнях, но это сложившийся общепринятый государственный праздник, и дамы с радостью принимают поздравления в этот день, знаки внимания и подарки. Мы не знаем таких женщин, кто радикально бы отвергал этот праздник», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что новый командир подразделения зениток «ПитБуль» вместе с благодарностью волонтерам поздравил от имени «Эспаньолы» всех дам с 8 марта, и пожелал — оставаться прекрасными во все времена, даже в самые трудные.

«Все наши женщины — это любящие матери, жены, дочери и сестры, наша опора и один из главных смыслов жизни. Это не только надежный тыл, но порой и авангард наших будущих побед, что предстоит доказать и женскому снайперскому отряду «Эспаньолы», — говорится в сообщении.

Кроме того, на канале опубликовали видео с поздравлением части состава дам сообщества, которые прошли курс обучения, сдали профессиональные зачеты, выполнили нормы ГТО и поступили на контрактную службу в отдельный отряд специального назначения «Эспаньола».

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