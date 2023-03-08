Baza: в Йошкар-Оле женщина обвинила мужа-полицейского в многолетних избиениях

Жительница Йошкар-Олы обвинила своего мужа-полицейского в многолетних избиениях. Женщина обращалась в правоохранительные органы, однако там отказались возбуждать уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Baza.

Потерпевшая утверждает, что она подвергалась избиениям со стороны мужа с 2018 года. По словам женщины, иногда издевательства происходили на глазах ребенка супругов. В ноябре 2022 года мужчина забрал из дома все ценные вещи и скрылся в неизвестном направлении. Тогда женщина обратилась в полицию, заявив о краже и побоях. Коллеги мужчины сначала возбудили уголовное дело, выяснили, что он заложил украшения в ломбард, и даже вернули часть из них. Однако затем статью переквалифицировали в «Самоуправство», а потом уголовное дело закрыли.

Супруги развелись. Женщина обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа в возбуждении уголовных дел. Ведомство выявило нарушения. Теперь бывшему супругу потерпевшей грозит уголовное преследование.

Ранее в Москве многодетная мать написала 15 заявлений в полицию на бывшего мужа, который ее избивает и угрожает ей и ее родственникам. Женщине отказали в возбуждении уголовного дела.