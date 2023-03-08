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На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

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На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным службы, землетрясение произошло в Тихом океане у южной оконечности полуострова в 18:03 по местному времени. Очаг находился в 340 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 58,8 км.

По информации РИА Новости, местные жители в Петропавловске-Камчатском ощутили подземные толчки как двойные, в домах качались люстры.

Ранее сейсмологи зарегистрировали у берегов Папуа — Новой Гвинеи землетрясение магнитудой 5,3. Очаг находился на глубине 78,2 км. Угрозы цунами не было.

До этого в турецкой провинции Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,9. Очаг сейсмического события залегал на глубине 12,8 км.

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