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Гастроэнтеролог дала совет, что делать при переедании 8 Марта

Врач-диетолог Дианова посоветовала прогулки в случае переедания 8 Марта

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Как снять симптомы переедания на 8 Марта и облегчить процесс пищеварения, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Эксперт напомнила, что часто во время праздничного застолья люди пытаются попробовать как можно больше угощений, в результате у них появляется чувство тяжести в животе, а также другие признаки переедания.

Диетолог считает, что прежде всего таких ситуаций следует избегать, так как употребление чрезмерного количества пищи приводит к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Первый совет гастроэнтеролога, собираясь отметить какое-то событие с близкими или коллегами, нужно заранее позаботиться о том, чтобы у гостей были поводы отойти от стола. Даже небольшая двигательная активность способствует процессу пищеварения, добавила Дианова. Эксперт также отметила, что это облегчает состояние человека, который уже переел.

«При переедании хорошо помогает небольшая активность – это может быть движение в пределах квартиры, прогулка на свежем воздухе», — пояснила диетолог. Она предложила во время застолья, например, 8 Марта, придумывать гостям разные занятия. Речь идет о конкурсах и танцах.

«Нельзя просто сидеть и есть», – заключила Дианова.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост продаж препаратов для нормализации пищеварения. Такую тенденцию выявили СБЕР ЕАПТЕКА и медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

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