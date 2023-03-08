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В Папуа — Новой Гвинее зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

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Сейсмологи зарегистрировали у берегов Папуа — Новой Гвинеи землетрясение магнитудой 5,3. Об этом информирует Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 136,5 км к северо-востоку от города Кокопо, население которого сейчас составляет приблизительно 20 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 78,2 км.

Информации о жертвах и разрушениях не публиковалось.

Тревога цунами не объявлялась.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек. Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных стран. Число погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции составило 46 104.

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