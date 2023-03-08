Полиция в Тбилиси начала массовые задержания митингующих

Сотрудники МВД Грузии после разгона митинга в Тбилиси у здания парламента приступили к задержанию людей. Кадры в прямом эфире транслирует грузинский телеканал Mtavari Arxi.

Задержания в основном проходят на проспекте Руставели. Некоторые митингующие пытаются вырвать из рук полицейских задержанных, но этого сделать не получается.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния», что стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих.

Также сообщалось, что протестующие в Тбилиси бросали коктейли Молотова в полицейских и прорвали заграждения у входа в парламент.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих и пообещала наложить вето на закон об иноагентах.