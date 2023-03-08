Опрос: более половины россиянок хотят получить подарок на 8 Марта, который был бы сюрпризом

Больше половины россиянок предпочли бы получить на 8 Марта подарок, который будет для них сюрпризом. Это показал опрос исследовательско-консалтинговой компании IFORS RESEARCH, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, оказалось, что 57% опрошенных россиянок хотели бы, чтобы полученный подарок был сюрпризом.

Однако с возрастом женщины становятся более прагматичными и все чаще хотят получать заранее оговоренные подарки (так, в возрастной группе до 35 лет сюрпризы любят 69% опрошенных, а среди россиянок старше 51 года – 52%).

При этом каждая пятая девушка предпочитает намекать, что она хотела бы получить в подарок, чуть больше – 21% опрошенных – говорят об этом напрямую.

Что касается тех, кто выступает в роли дарителя (и мужчины, и женщины), 38% предпочитают делать сюрпризы (здесь также прослеживается связь с возрастом: чем старше респондент, тем реже он выбирал этот вариант), 35% пытаются тайно узнать, что нужно человеку, а еще 25% – спрашивают об этом напрямую.

Ранее были названы самые желанные подарки на 8 Марта.