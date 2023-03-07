Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве горит здание ГУ МВД на Петровке

В Москве загорелся третий этаж здания Главного управления МВД России по городу, которое находится на улице Петровка. Об этом сообщает Telegram-канале Shot со ссылкой на источник.

«Пожар охватил третий этаж здания ГУ МВД на Петровке, 38 в центре Москвы», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают пожарные службы.

Информации о пострадавших нет.

Как пишет Telegram-канал Baza, предварительно, загорелись стройматериалы на третьем этаже здания.

Информацию о пожаре также подтверждает РИА Новости. По данным экстренных служб, пять человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно.

Ранее в Москве произошел пожар в ЖК «Михайловский парк». Возгорание случилось в квартире на 23-м этаже.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть