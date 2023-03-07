В Москве горит здание ГУ МВД на Петровке

В Москве загорелся третий этаж здания Главного управления МВД России по городу, которое находится на улице Петровка. Об этом сообщает Telegram-канале Shot со ссылкой на источник.

«Пожар охватил третий этаж здания ГУ МВД на Петровке, 38 в центре Москвы», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают пожарные службы.

Информации о пострадавших нет.

Как пишет Telegram-канал Baza, предварительно, загорелись стройматериалы на третьем этаже здания.

Информацию о пожаре также подтверждает РИА Новости. По данным экстренных служб, пять человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно.

Ранее в Москве произошел пожар в ЖК «Михайловский парк». Возгорание случилось в квартире на 23-м этаже.