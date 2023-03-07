КГБ Белоруссии установил причастность СБУ к организации диверсии против российского самолета А-50

Комитет государственной безопасности Белоруссии установил прямую причастность к совершению диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме «Мачулищи» под Минском, передает госагентство «БелТА».

«Установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Как рассказал глава отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, была вскрыта система вербовки украинскими спецслужбами собственных граждан для совершения терактов на территории иностранных государств, установлены организации, которые прикрывали и обучали диверсантов. Также сотрудники КГБ изучили тактику применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации агентуры, раскрыли и ликвидировали каналы эвакуации агента.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании агента украинских спецслужб и его пособников, которые готовились провести диверсию с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС РФ на аэродроме в Мачулищах. Задержанный уже дал признательные показания.