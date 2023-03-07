МВД: полиция задержала двух мужчин с игрушечными автоматами в Ростовской области

Жители города Шахты в Ростовской области сообщили полиции о мужчине, который ходил по улице в камуфляже с игрушечным автоматом, после чего сотрудники полиции обнаружили двоих местных жителей с пластиковыми изделиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД РФ по региону.

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Шахты поступило сообщение о том, что на одной из улиц города замечен мужчина в камуфляже с предметом, похожим на оружие... Полицейскими установлены двое местных жителей в возрасте 27 лет, у одного из которых при себе был обнаружен пластиковый игрушечный автомат», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Железногорске задержали 19-летнюю девушку с ружьем, которое оказалось игрушечным. Отмечается, что игрушечное оружие девушка заказала в интернет-магазине и возвращалась пешком с покупкой из пункта выдачи. В отделе полиции она заявила, что не хотела никого напугать. При этом, по словам задержанной, ружье было нужно ей для коллекции.