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В Эстонии пожертвования для гуманитарной помощи Украине упали с миллионов до десятков тысяч евро

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Reuters

В Эстонии размеры пожертвований в пользу организаций, предоставляющих гуманитарную помощь украинским социальным службам и беженцам, сократились с миллионов до нескольких тысяч евро в месяц. Об этом сообщает портал err.ee.

Так, Эстонская ассоциация спасателей в сотрудничестве с Украинской службой спасения собирает пожертвования для удовлетворения основных потребностей украинских спасателей, включая жизненно важное оборудование. Глава Спасательной ассоциации сообщила, что количество пожертвований организации значительно уменьшилось по сравнению с мартом-апрелем 2022 года.

«Если в марте прошлого года мы получили более 4 млн евро на поддержку украинских спасателей, то в прошлом месяце мы получили чуть более 5 тыс. евро, или 0,10% от того, что мы получили год назад», — сообщила глава.

По словам руководителя отдела гуманитарной помощи эстонской общественной организации Mondo в Украине, год назад они получили 880 тыс. евро в виде пожертвований от почти 10 тыс. частных лиц и 176 компаний. В феврале этого года пожертвования составили всего 24 тыс. евро.

«Украина предоставила нам предварительную информацию, что в ближайшие дни будет новый запрос о помощи. Мы не знаем ни суммы, ни содержания [запроса]. Однако сейчас мы, вероятно, еще можем помочь, поскольку у нас осталась часть пожертвований. Есть опасение, что мы не сможем предоставить помощь после следующего обращения», — заявил глава Mondo.

Аналогичная же ситуация сложилась в отделе коммуникаций Эстонского Красного Креста. Если прошлой весной организации жертвовалось несколько сотен тысяч евро в месяц, то в феврале 2023 года Красный Крест получил всего 2200 евро.

Ранее стало известно, что тысячи украинских беженцев до сих пор не получили выплаты, обещанные испанским правительством.

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