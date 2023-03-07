Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для населения не должны повышаться

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о важности, чтобы цены на хлеб для населения страны не повышались. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал во время общения с сотрудниками ООО «КБК «Черемушки».

«Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась», — сказал Мишустин.

Также он положительно отреагировал на то, что предприятию удалось сдержать цены.

27 января фонд «Общественное мнение» сообщил, что российские граждане обратили внимание на возросшие за последний месяц цены на мясо, молоко и рыбу с морепродуктами.

Отмечается, что 35% россиян заметили рост цен на мясо, примерно треть — на молоко и молочные продукты и 29% увидели, что поднялись цены на рыбу и морепродукты. По информации ФОМ, 23% респондентов обнаружили подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, 18% опрошенных констатировали, что теперь стали дороже сахар и плодово-овощная продукция.