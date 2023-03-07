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Суд приговорил администратора канала «Протестный МГУ» Иванова к 8,5 годам колонии

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Телеграм-канал «Тюремный МГУ»

Суд приговорил администратора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова (признан в РФ иностранным агентом) к 8,5 годам тюрьмы за дискредитацию армии РФ, передает ТАСС из зала суда.

Иванова также лишили права заниматься администрированием сайтов на 4 года.

Ранее судья выписала повестки для представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, министра иностранных дел Сергея Лаврова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи с требованием явиться в суд по делу автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова.

Уточняется, что изначально фото извещений опубликовала адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт.

Одним из создателей Telegram-канала «Протестный МГУ», рассказывающего о нарушении прав учащихся, являлся студент факультета вычислительной математики и кибернетики Дмитрий Иванов. Он обвиняется в распространении фейков о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти (п. «д» ч.2 ст.207.3 УК). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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