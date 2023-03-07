Руководство МВД Украины после катастрофы в Броварах отказалось от вертолетов

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что руководящий состав ведомства для поездок пока будет использовать только автомобили и железнодорожный транспорт после катастрофы вертолета в Броварах. Об этом сообщает «Укринформ».

«Пока идут боевые действия, мы будем передвигаться автотранспортом, железнодорожным транспортом», — заявил Клименко.

Он отметил, что считает, что этого достаточно, чтобы избежать угрозы и сделать выводы после авиакатастрофы.

По его словам, после завершения расследования причин катастрофы будут приняты дополнительные меры по организации безопасности для руководителей всех ведомств.

1 марта Клименко заявлял, что предварительные результаты расследования крушения вертолета в городе Бровары под Киевом, в результате которого погиб бывший глава МВД страны Денис Монастырский, озвучат через месяц-полтора.

18 января рядом с детским садом и жилыми домами в городе Бровары Киевской области разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД Украины: глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Всего погибло 18 человек.