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Психолог рассказала, как лучше отметить Международный женский день

Психолог Сулим: Международный женский день — отличный повод для укрепления отношений

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Международный женский день — отличный повод для укрепления отношений между партнерами, заявила в беседе с РИАМО психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. По ее словам, 8 марта стоит организовать свидание, совместную прогулку или поход в ресторан. Она подчеркнула, что особенно важно вместе пережить яркие эмоции.

«Видите ли, 8 Марта — повод вспомнить, что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина. Тема отношений в этот день в любом случае поднимается», — уточнила Сулим.

Она добавила, что женщинам всегда приятно ощущать внимание, и тогда появляется желание проявлять чувства в ответ. Специалист также порекомендовала вспомнить, какие праздничные события особенно удавались и взять это за основу. При этом, по ее словам, неплохо придать празднику какую-либо новизну и проявить нестандартный подход.

Ранее сервис «АльфаСтрахование» провел опрос и выяснил, какие подарки на 8 марта являются для женщин самыми желанными.

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