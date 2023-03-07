SHOT: под обыски СК попал второй особняк блогеров Чекалиных стоимостью около 1 млрд рублей

Следователи проверяют строящийся в элитном поселке «Агаларов Эстейт» новый особняк Чекалиных. SHOT сообщает, что строительство особняка оценивается в миллиард рублей.

В Telegram-канале были опубликованы фото объекта недвижимости, который называется новым особняком блогеров.

Известно, что строящийся трехэтажный особняк расположен в элитном коттеджном поселке «Агаларов Эстейт». Поселок находится в 25 километрах от Москвы. Постройка Чекалиных должна была занимать площадь в 1800 квадратных метров, на которой могли бы разместиться 4 детские комнаты, 2 гостевые комнаты, а также гараж на 5 парковочных мест.

close Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Личные вещи, паспорта РФ и США и ювелирные украшения в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Автомобили Mercedes-Benz Gelendwagen и Lamborghini Urus в доме семьи блогеров Чекалиных, 7 марта 2023 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

В настоящее время блогеры проживают в другом элитном поселке «Ильинка Лейнхаус» на Новой Риге. В этом особняке есть сауна и 5 туалетов. Это жилье стоимостью 125 млн рублей супруги считали «временным».

Сообщается также, что от временного жилья до своего поместья супруги добирались Lamborghini Urus 2021 года выпуска, стоимостью около 28 млн рублей, и Mercedes-Benz G-Class Амg G 63, тоже выпущенный в 2021 году. Его цена составляет примерно 25 млн рублей. Автопарк Чекалиных по документам принадлежит мужу блогера Артему.

В базе штрафов за этими двумя машинами числятся 400 нарушений общей суммой около полумиллиона рублей.

Утром 7 марта стало известно, что московский СК возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных за уклонение от уплаты налогов на 300 млн.