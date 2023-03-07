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Депутат Бессараб: форматы как «паспорт мобилизованного» уже работают по всей России

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Павел Лисицын/РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала идею тиражировать на всю Россию проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного».

Президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым поддержал идею распространить на всю страну проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного», в котором отображаются потребности семьи военнослужащего.

По словам Бессараб, вне зависимости от названия, данный формат работы уже существует в каждом субъекте России.

«Это может быть не названо «паспортом мобилизованного», но специальные льготы и гарантии для мобилизованных в региональных бюджетах предусматриваются, повторюсь, в каждом субъекте», — сказала она.

Депутат отметила, что кроме федеральных гарантий, налоговых льгот, льгот имущественного характера и ЖКХ, действуют также региональные льготы. В пример она привела Краснодарский край, где семьям мобилизованных положены допвыплаты и бесплатная газификация домовладений мобилизованных граждан.

Бессараб полагает, что все эти гарантии и будут введены в «паспорт мобилизованного». Она уверена, что это нововведение позволит «исключить бюрократию».

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