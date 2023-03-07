В России резко возросли продажи препаратов для пищеварения

В России наблюдается рост продаж препаратов для нормализации пищеварения. Такую тенденцию выявили СБЕР ЕАПТЕКА и медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, продажи препаратов для нормализации пищеварения этой зимой выросли почти на треть (+30%). При этом, согласно полученным данным, с болезнями пищеварительной системы чаще сталкиваются люди в возрасте 25-32 лет – 37% от общего числа онлайн-обращений к гастроэнтерологам. Число консультаций людей в возрасте до 18 лет за 2022 год выросло больше других возрастных категорий – на 12%. Наиболее распространенным заболеванием желудка является гастрит – у 25% пациентов от общего числа обращений к гастроэнтерологам предполагают наличие этого заболевания.

Наибольший рост спроса на препараты для нормализации пищеварения за последний год пришелся на октябрь (+21%) и декабрь 2022 года (+11%). Самыми популярными препаратами для нормализация ЖКТ стали средства для равновесия кишечной микрофлоры. На них пришлась почти треть продаж в категории (31%). На втором месте оказались препараты, которые снижают активность кислотного фактора (30%). На третьем – ферменты и пищеварительные комплексы (21%). Наименьшим спросом пользуются средства, влияющие на тонус и моторику ЖКТ (15%) и желчегонные средства (3%).

«Чаще всего гастрит протекает бессимптомно, так как в слизистой оболочке желудка нет болевых рецепторов. Язвенная же болезнь затрагивает более глубокие слои желудка, поэтому может проявляться болью в животе сразу или через некоторое время после еды, тошнотой, рвотой. Наиболее распространенной причиной гастрита и язвы желудка является бактерия Хеликобактер пилори. Слишком частое использование нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как аспирин, ибупрофен также может приводить к повреждению слизистой оболочки желудка. Никаких специализированных продуктов, которых нужно избегать при гастрите или язве, нет. Стоит придерживаться принципов рационального питания, с небольшой индивидуальной коррекцией. Например, выявить так называемые пищевые триггеры – продукты, которые вызывают дискомфорт после еды. В периоды обострения заболеваний лечение подбирается индивидуально», — прокомментировала Мария Дюжева, гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

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