В здании с гостиницами и магазинами в Брянской области на 1,6 тыс. кв. м произошел пожар

Экстренные службы сообщили, что в поселке Новые Дарковичи в Брянской области произошел пожар на площади 1,6 тыс. кв. м в здании, где расположены гостиницы, магазины и автосервис, передает ТАСС.

«В поселке Новые Дарковичи происходит пожар в здании с гостиницами, магазинами и автосервисом на площади 1,6 тыс. кв. метров. Пострадавших нет», — сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

По информации МЧС России, пожар уже локализован. В тушении участвуют 82 человека и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что степной пожар захватил в Улетовском районе Забайкальского края территорию в 300 гектаров. Пожар произошел из-за местного жителя. Молодой человек 2001 года рождения рассказал следствию, что пришел в поле для распития спиртных напитков, разжег костер, из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на траву. Когда пожар потушить не удалось, подозреваемый просто покинул место.