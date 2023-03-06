Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о состоянии ребенка, избитого женщиной на детской горке

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала «Газете.Ru», что у 12-летнего ребенка, которого избила женщина на детской горке в Сергиевом Посаде, не подтвердился перелом позвоночника, однако он получил другие травмы. По словам омбудсмена, ребенок пробудет в стационаре еще несколько дней, после этого ему окажут психологическую помощь.

«Мы с мамой потерпевшего мальчика на связи. Он находится сейчас под наблюдением врачей в больнице. Главврач мне сказал, что, к счастью, перелом позвоночника, как предполагалось сначала, не подтвердился, но есть другие травмы. Парень пробудет в стационаре около 5-6 дней. Мама попросила оказать мальчику психологическую помощь после выписки. Все обязательно организуем. Готовы оказать любую другую помощь. Заявление в полицию мама уже написала», — сказала она.

Видео того, как женщина бьет 12-летнего ребенка на детской горке в Сергиевом Посаде, было опубликовано в сообществе «Сергиев Посад Life» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как другие дети пытаются остановить женщину. В посте отмечается, что мальчику диагностировали ушиб щечно-скуловой области лица, а также подозрение на перелом 11-го грудного позвонка. Очевидец произошедшего Алексей рассказал «Газете.Ru», что женщина была в «неадекватном состоянии» и избила ребенка вместе со своим старшим сыном.