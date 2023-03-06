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РИА Новости: предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Перовский суд Москвы 14 марта рассмотрит спор предполагаемого организатора покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина МалофееваДениса Капустина и его мачехи из-за наследства, передает РИА Новости.

Капустин является одним из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса». Согласно данным Федеральной службы безопасности, Капустин — гражданин России, при этом он участвует в боевых действиях на стороне Украины. Летом 2022 года мужчина организовал попытку взрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом — нападения на Брянскую область и предотвращенного покушения на Константина Малофеева.

По данным ФСБ, Капустин ведет деятельность под контролем Службы безопасности Украины, он намеревался ликвидировать Малофеева таким же способом, как была убита российская журналистка Дарья Дугина, — подорвав автомобиль с помощью закрепленной бомбы.

«Суд рассматривает иск Корчагиной М.Е. к Капустину Д.Е. о праве собственности на квартиру в Москве и земельный участок», — рассказали агентству в пресс-службе суда.

Отмечается, что спор связан с наследованием имущества. Истцом является супруга умершего отца Капустина. Заседание назначено на 14 марта. Капустин может пропустить это заседание без юридических последствий для себя.

Ранее 6 марта Федеральная служба безопасности России сообщила, что предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

Позднее сам бизнесмен сообщил, что с ним все хорошо, никто не пострадал. Он также выразил надежду на то, что виновные в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной (журналистка, которую убили в Москве. — «Газета.Ru») будут наконец раскрыты и арестованы.

По словам Малофеева, сотрудники Росгвардии, охраняющие его, предупредили о покушении.

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