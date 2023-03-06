Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: дело о взятке против экс-генерала Росгвардии Милейко могут прекратить

close
100%
rosguard.gov.ru

Следствие в ближайшее время может прекратить дело о получении взятки в 10 млн рублей в отношении бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источников издания, соответствующее решение приняли сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

В декабре прошлого года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в отношении замдиректора Росгвардии Сергея Милейко возбудили уголовное дело о мошенничестве при закупках вещевого имущества (ч.4 ст.159 УК РФ). Парламентарий указал, что дело в отношении Милейко стало не первым.

Хинштейн уточнил, что в 2017 году Милейко и подельники передали все контракты на поставку вещевого имущества фирме «СпецШвейСнаб». Компания не была способна выполнить и 1% от нужного объема. Несмотря на это, цены на продукцию завышались, а сама она не соответствовала требуемому качеству.

По такой схеме за 2,5 года Милейко и его подельникам удалось заключить 134 контракта на более чем 3,6 млрд рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть