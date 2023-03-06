«Ъ»: дело о взятке против экс-генерала Росгвардии Милейко могут прекратить

Следствие в ближайшее время может прекратить дело о получении взятки в 10 млн рублей в отношении бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источников издания, соответствующее решение приняли сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

В декабре прошлого года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в отношении замдиректора Росгвардии Сергея Милейко возбудили уголовное дело о мошенничестве при закупках вещевого имущества (ч.4 ст.159 УК РФ). Парламентарий указал, что дело в отношении Милейко стало не первым.

Хинштейн уточнил, что в 2017 году Милейко и подельники передали все контракты на поставку вещевого имущества фирме «СпецШвейСнаб». Компания не была способна выполнить и 1% от нужного объема. Несмотря на это, цены на продукцию завышались, а сама она не соответствовала требуемому качеству.

По такой схеме за 2,5 года Милейко и его подельникам удалось заключить 134 контракта на более чем 3,6 млрд рублей.