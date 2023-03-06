Суд Тулы сообщил, что заказчики поддельных документов для убийства Дугиной не установлены

В Пролетарском суде Тулы сообщили, что заказчики в деле о подделке документов, которые были использованы при организации убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной, не установлены, передает ТАСС.

В суде отметили, что в ходе предварительного расследования удалось установить, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков являлись участниками организованной группы, которая занималась изготовлением поддельных документов, а также разыскивала желающих получить поддельные документы.

«В начале августа 2022 года неустановленные лица из числа участников организованной группы подыскали неустановленное лицо, желающее прибрести поддельный официальный документ Украины — свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на имя В.», — говорится в материалах суда.

После этого, подчеркнули в Пролетарском суде, информация была передана Сучкову для того, чтобы он помог в изготовлении графического проекта указанного свидетельства. В этом время Сучков находился по месту своего жительства в Арамиле Свердловской области. Мужчина с помощью компьютерных программ изготовил проект поддельного официального документа и направил его Кузнецову.

В итоге Пролетарский суд Тулы продлил меру пресечения Кузнецову в виде содержания под стражей на шесть месяцев. Сучкову суд оставил без изменений подписку о невыезде.

Ранее «Известия» сообщали, что подельник Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве российского политолога Дарьи Дугиной, Андрей Кузнецов в данный момент находится в московской больнице на карантине.