Представитель НОМ рассказала о подготовке наблюдателей на выборах в Якутии

Наблюдатель на выборах должен оставаться неотъемлемой и ключевой частью инфраструктуры общественного контроля в регионе, держать связь с общественным штабом — такой формат позволяет оперативно реагировать на все поступающие сообщения о ходе избирательного процесса. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член Общественной палаты РФ Алена Булгакова во время своего рабочего визита в Якутию, состоявшегося в рамках подготовки общественных наблюдателей к выборам в регионе.

Подводя итоги встреч с общественными наблюдателями, представителями НКО и организаторами выборов, которые состоялись на площадке гражданского форума «Человек труда – новые вызовы и возможности», Алена Булгакова подчеркнула, что работа по подготовке общественных наблюдателей в регионе уже началась.

«Настрой у участников общественного контроля в муниципальных образованиях боевой. Со своей стороны Общественная палата РФ и Ассоциации НОМ будут продолжать оказывать информационно-методическую поддержку коллегам из региона», — заверила член ОП РФ.

Напомним, в 2023 году в Якутии запланирована 61 избирательная кампания, в том числе в Единый день голосования жителям республики предстоит избрать главу региона.