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«Известия»: подельник предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной находится в больнице в Москве

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Александр Кряжев/РИА Новости

Подельник Натальи Вовк, которая обвиняется в убийстве российского политолога Дарьи Дугиной, Андрей Кузнецов в данный момент находится в московской больнице на карантине. Об этом сообщает корреспондент «Известий», находясь в зале Пролетарского суда Тулы.

Отмечается, что Кузнецова доставили на лечение в больницу ФСИН РФ в Москве 1 марта. В материалах дела указывается, что на сегодняшний день подельник Вовк находится на карантинно-изоляционных мероприятиях в инфекционном отделении.

Второй фигурант по делу об убийстве политолога, Александр Сучков, присутствовал на суде.

Ранее сообщалось, что хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала материалы о службе Натальи Вовк в 12-й бригаде национальной гвардии Украины. Хакеры обнародовали справку, в которой указано, что «солдат Вовк Наталья Павловна» участвовала в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны украинского государства, находясь в Мариуполе. Это примерно четыре месяца в 2020 году и три месяца в 2021-м.

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