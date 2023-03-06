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В Госдуме готовят проект об особом порядке проведения ЕГЭ и ОГЭ в приграничных регионах

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Максим Блинов/РИА Новости

В Государственной думе готовят законопроект об особом порядке проведения итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в приграничных регионах России. Об этом рассказала «Известиям» соавтор законопроекта, депутат от Курской области Ольга Германова.

«Идут часовые обстрелы территории, дети на дистанционке обучаются уже практически целый год, потому что в школу ходить просто опасно <...> Ежедневно мне жители задавали вопрос: как быть с детьми, как им ЕГЭ и ОГЭ сдавать», — отметила депутат.

Авторы инициативы предлагают создать специальный реестр школ с онлайн-обучением и выдавать их учащимся аттестаты по текущей успеваемости. При этом школьников не будут принимать в высшие учебные заведения «без экзаменов»: по словам Германовой, им предложат сдавать ЕГЭ в безопасном пункте или пройти специально организованные контрольные испытания в университетах.

Инициаторы законопроекта рассчитывают, что он будет рассмотрен в марте текущего года. Он должен затронуть некоторые школы Курской, Ростовской, Белгородской и Брянской областей.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Щетиновка.

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