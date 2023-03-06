Bloomberg: в Японии в 2022 году родилось меньше всего детей за всю историю наблюдений

В 2022 году в Японии родилось наименьшее число детей за всю историю наблюдений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные японского Минздрава.

Отмечается, что в 2022 году родилось 799 728 детей. Это на 5,1% меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем с начала ведения учета в 1899 году.

Заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Йошихико Исодзаки заявил, что власти признают, что падение рождаемости – критическая ситуация.

Агентство подчеркивает, что падение рождаемости означает, что в ближайшие годы в Японии будет меньше рабочей силы и сократится число налогоплательщиков.

В свою очередь, Исодзаки заявил, что правительство разработает политику в отношении детей и их воспитания.

Ранее сообщалось, что инфляция в Японии достигла рекордных с 1981 года 4%.