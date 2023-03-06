В России начинается четырехдневная рабочая неделя с нерабочим днем 8 Марта

В России начинается четырехдневная рабочая неделя с нерабочим днем в среду, 8 марта.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Роструд, Международный женский день в России — нерабочий день.

На празднование 8 Марта отводится один день — среда, перенос выходных не предусмотрен.

7 марта является предпраздничным днем, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Ранее глава HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская рассказала, в каких случаях работникам полагаются дополнительные выходные. По словам юриста, сотрудник имеет право получить дополнительный выходной день или денежную компенсацию за переработку, выход на работу в выходные и праздники. Она уточнила, что в выходные или нерабочие праздничные оплата за труд удваивается.