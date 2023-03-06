Пожар на коксогазовом заводе «Мечела» в подмосковном Видном потушен

Пожар, вспыхнувший на коксогазовом заводе «Мечела» в подмосковном Видном, потушен. Об этом сообщили ТАСС в компании.

«Пожар потушен», — рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что возгорание произошло на разделительной колонне в отделении улавливания.

Как заявили в компании, пострадавших нет.

По словам представителя предприятия, угрозы окружающей среде также нет. Для расследования причин ЧП будет создана комиссия.

О взрыве и последующем пожаре стало известно ранее в воскресенье, 5 марта.

АО «Московский коксогазовый завод» («Москокс») входит в ПАО «Мечел». Предприятие производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.