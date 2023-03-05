В ДНР сообщили, что в Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»

В Кировском районе Донецка подросток получил ранение из-за подрыва на противопехотной мине «Лепесток». Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, подросток 2008 года рождения был ранен на проспекте Семашко. Информация о его состоянии не поступала. Также неизвестно, был ли госпитализирован несовершеннолетний.

Ранее ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Князь рассказал, что главную опасность для военнослужащих на фронте представляют мины.

Он подчеркнул, что никакое найденное оружие ни в коем случае нельзя поднимать с земли, даже если это рожок от автомата или граната.

По словам ветерана, противник может запрятать мины под чем угодно, например, под игрушкой.

До этого омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН отреагировать на использование Киевом мин «Лепесток».

Она указала, что в ООН должны дать правовую оценку действиям украинских военных, так как использование мин типа «Лепесток» представляет особую угрозу для детей в условиях городской застройки. Противопехотная мина срабатывает, когда на нее наступают. Граждане, не знакомые с видом данной мины, могут не распознать в ней опасный объект.