112: в Пулково к аварийной посадке готовится военный самолет

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге к аварийной посадке готовится военный самолет, сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительно, это [самолет] Ту-22М», — пишут авторы поста.

В канале говорится, что к настоящему моменту причины экстренной посадки остаются неизвестны. На месте в аэропорту дежурят экстренные службы.

Утром 28 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. На территории авиагавани был введен план «Ковер», в соответствии с которым все самолеты должны немедленно высадить пассажиров и вывести из своего воздушного пространства все самолеты, за исключением военных и спасательных. Сообщалось также, что воздушное пространство над аэропортом закрыли в радиусе 160 — 200 км.

Власти Санкт-Петербурга подтвердили задержки рейсов в аэропорту Пулково на фоне сообщений о зафиксированном в его районе неопознанном летающем объекте.

Позже Минобороны РФ отчиталось о проведении тренировки сил ПВО по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.