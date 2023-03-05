81-летнего живого москвича признали умершим и выставили его квартиру на продажу за 72 млн

В Москве 81-летний хозяин квартиры на Патриарших прудах не может попасть домой, так как суд признал его умершим, после чего жилплощадь была выставлена на продажу, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

В собственности у 81-летнего Александра Поспелова находится трехкомнатная квартира в элитном районе Москвы. В какой-то момент консьерж перестал пускать мужчину домой.

Два месяца мужчина пытался попасть в квартиру, после чего обратился в полицию. Оказалось, что в мае 2022 года Балашихинский суд признал Александра Поспелова умершим. Заявление подала некая Зинаида Пятыркина. После этого квартира перестала принадлежать мужчине и ее выставили на продажу за 72 млн рублей.

В объявлении собственником указан некий Петр. Он говорит, что «колхозник Поспелов ничего не получит».

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