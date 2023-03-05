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Welt: Евросоюз направит гражданскую миссию в Молдавию

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Михай Карауш/РИА Новости

Ряд стран Евросоюза собираются летом направить в Молдавию гражданскую миссию. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в Европейской службе внешних связей (EEAS).

Как сообщается, в рамках этой миссии специалисты из ЕС проведут консультации в сферах юстиции, полиции, таможенного дела, по борьбе с кибератаками и дезинформацией.

По информации издания, запланированная миссия будет отправлена в ответ на запрос правительства Молдавии и связана с опасениями Кишинева по поводу конфликта на Украине.

Также в публикации Welt am Sonntag говорится, что EEAS в настоящее время разрабатывает «концепцию антикризисного управления», которая должна быть завершена в марте.

Отмечается, что страны Балтии, Германия, Польша, Швеция, Чехия, Португалия, Румыния и Дания поддерживают инициативу направить гражданскую миссию в Молдавию. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнется «в начале лета», указывает издание.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдавии хотят начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца текущего года.

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