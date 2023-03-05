Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Щетиновка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Щетиновка. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет, но есть разрушения. Снарядом поврежден сарай на территории сельхозпредприятия, а также линия электропередачи.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что регион получает дополнительные силы и средства от Минобороны РФ.

По его словам, приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и охраны объектов инфраструктуры. Особое внимание уделено приграничным районам.

Пресс-секретарь Старовойта Анастасия Гурина заявила, что по поручению губернатора в регионе будут усилены меры безопасности из-за сложной ситуации в граничащих с Украиной районах.

2 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили обстреливать приграничные территории Курской области. Глава региона заявил о 20 прилетах при обстреле Троицкого и Бегощи.