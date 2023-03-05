Командир батальона «Спарта» рассказал, как справился с утратой сына

Год назад погиб герой России, командир батальона «Спарта» Владимир Жога. Его отец, нынешний командир отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога в интервью «Донбасс Медиа» рассказал о подвигах сына и его гибели.

Он отметил, что еще в 2014 году они с сыном начали принимать активное участие в помощи ополчению. Тогда «Спартой» руководил Арсен Павлов. «Мы привозили стройматериалы, резину, бензин, продукты собирали. Потом начались дежурства на блокпостах, и в одно такое дежурство Володя познакомился с Арсеном. Ему поступило предложение от Арсена принимать участие. В принципе, на что он согласился», — добавил Жога.

По его словам, после этого Владимир приехал к нему и рассказал, что принял решение и пойдет в ополчение.

«Большая часть батальона старше него, но никто даже не задумывался, что кто-то другой может быть командиром. То есть все всегда Володю воспринимали как заместителя Арсена. Когда Арсен отсутствовал, руководство переходило к нему», — добавил он.

Он рассказал, что первое время после смерти Арсена сыну было тяжело, потому что на него навалились и боль утраты и обязанности. «Тяжелый удар, конечно, потому что он был не только командиром с большой буквы, он был другом, братом», — отметил командир «Спарты».

Также он добавил, что сын скрывал от него свои ранения. По его словам, он все прекрасно понимал, но делал вид, что верил. Кроме того, Жога подчеркнул, что сначала не поверил в известие о смерти сына

«Володя тогда был в Волновахе, он выполнял задачу с первой ротой. Я руководил другим направлением со второй ротой. Я как раз приехал в часть, когда позвонил один из командиров групп первой роты с сообщением о том Владимир Гоха погиб. Так быстро, наверное, я никогда не ездил. Я не верил этому пока не приехал, не увидел его», — отметил он.

Как рассказал командир «Спарты», его во всей этой ситуации поддерживало осознание того, что нужно завершить дело, которое начали еще при Арсене. «Когда очень долго живешь войной, сейчас уже 9 лет, то срастаешься с этим коллективом, с батальоном. Это как семья. После гибели Володи я прекрасно понимал, что мне нужно не впадать в отчаяние, в трагедию, в панику, в горе. Мне нужно собраться, мобилизовать все свои силы и довести все это дело до конца, сохранить батальон, улучшить и усовершенствовать его, и продолжать наносить врагу максимальное поражение в память о Арсене и Володе. Чтобы имя «Спарты» звучало всегда на устах», — заключил он.