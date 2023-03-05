Глава Харьковской области сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

Объект транспортной инфраструктуры оказался поврежден в городе Купянск Харьковской области на Украине. Об этом сообщает глава Харьковской области Олег Синегубов.

Информация о произошедшей ситуации приведена в воскресенье, 5 марта.

«Сегодня утром… в Купянске поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар», — информировал он в Telegram-канале.

В настоящий момент подробности произошедшего не приводятся.

Данных о пострадавших или погибших пока нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава Харьковской области заявил о серьезных повреждениях энергопредприятий.